Üç bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı
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Koronavirüs, Politika

Üç bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu yıl mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini bildirdi.

11.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:34
Üç bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu yıl mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini bildirdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un katılımıyla Sağlık Bakanlığında toplandı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Ersoy, "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Bu sebeple mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor." diye konuştu.

Bu bağlamda geçen seneyle kıyaslandığında turizm hareketlerini cezbettirmek yerine, daha az turistin gelmesini sağlamanın çok daha sağlıklı bir çözüm olacağını ifade eden Ersoy, dün sektör temsilcileriyle, bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile toplantı gerçekleştirdiğini aktardı.

En geç bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacaklarını bildiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ötelemek de gündemde. Bununla ilgili açıklamayı da yarın netleştirilmiş olacağız. Ama yani bugünden Nisan'ın 15'i ve sonrasına ilgili kısmı en fazla hassasiyetle, en fazla dikkatle geçirirsek sonrası için hem sektör hem Türk açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz."

Basın mensuplarının detay vermesini istemesi üzerine Ersoy, yaz sezonun mart sonunda başladığını anımsattı.

Bu konuyu otelciler birlikleri ile görüştüklerini belirten Ersoy, "Açılmamış otellerin sezon başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını ilk etapta öneriyoruz. Görüşmelerimizi yaptık, onlar diğerlerine söyleyecekler. Önemli olan martta, nisanda bir sayı yakalamak değil sonrasında virüsün riskinin azaldığı dönemlerde gerçek sayıları yakalamak Türkiye açısından çok çok daha önemli." şeklinde konuştu.

Ersoy, aynı bölgede 2, 3 ya da 4 oteli olan zincir otellerin, bir veya ikisini açacağını dile getirdi.

Kruvaziyer gemilerinin karaya yanaşamamasına ilişkin soru üzerine Ersoy, bu durumun yolcu profiliyle ilgili olduğunu söyledi.

Bazı ülkelerle yolcu trafiğinin kapalı olduğuna işaret eden Ersoy, "O ülkelerden yolcu taşıyorsa bu kapsama giriyor." ifadesini kullandı.

Gemilerin bu tür durumlarda sağlık protokolü uyguladıklarına dikkati çeken Ersoy, "Bizim için öncelikli olan geminin protokolü ve kendisi değil. Biz hangi ülkeye ne tür sınırlamalar uyguluyoruz. Yani bizim için önemli olan yolcu profili. Gemi bizim açımızdan ikinci planda." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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