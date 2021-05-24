FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"nda yer alan firari şüpheli Ankara'da yakalandı
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FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"nda yer alan firari şüpheli Ankara'da yakalandı

FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'nda yer alan firari şüpheli Ankara'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde yer alan ve örgüt üyelerinin yurt dışına çıkmalarına yardım ettiği bildirilen İ.D. sahte kimlikle Ankara'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde yer alan ve örgüt üyelerinin yurt dışına çıkmalarına yardım ettiği bildirilen İ.D. sahte kimlikle Ankara'da yakalandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik olarak daha önce gerçekleştirilen operasyonlardan firari olan ve hakkında 3 ayrı mahkemeden yakalama kararı bulunan sivil memur İ.D'nin Ankara'da kayıtsız olarak bir adreste saklandığını tespit etti.

Ekipler, günlerce süren çalışmaların ardından şüpheliyi sahte kimlikle Etimesgut ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve sahte kimlik yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimlik ve kimlik bilgileri ele geçirildi.

Zanlının, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve FETÖ üyesi firarilerin yurt dışına kaçmalarına ve sahte kimlik çıkarmalarına yardımcı olan "hicret abisi" olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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