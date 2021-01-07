Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? Diyanet fetvaları!
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Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? Diyanet fetvaları!

07.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:54
Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki,

Dini konularda araştırma yapanlarÜç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaÜç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? konusunda fetva yayınladı. Peki, - İşte, detaylar

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ VE BU AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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