Üç aylar başlangıç ve bitiş tarihleri: Mübarek üç ayların önemi nedir? Üç aylarda yapılacak ibadetler neler?

2021 Yılının ikinci ayı olan Şubat ayında bu yıl üç aylar ne zaman başlıyor sorusu ilgi görmeye başladı. Milyonlarca müslüman vatandaş, üç aylar takvimi 2021 Diyanet aramasında bulunuyor. Peki üç aylar Receb, Şaban, Ramazan aylarının önemi nedir? Üç aylar başlangıç ve bitiş tarihleri: Mübarek üç ayların önemi nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan üç aylar takvimi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu üç aylar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Yılın en önemli ayları olan üç aylar için meraklı arayış dinmiyor. İşte üç aylar 2021 takvimi...

ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Diyanet İşleri 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı. Bu yıl üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe denk geliyor. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek. Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

ÜÇ AYLAR ÖNEMİ

Hicrî ve kamerî aylar arasında küçük önem taşıyan ve "üç aylar" diye adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul edilirler. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz. Peygamber (s.a.s)`in bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir. Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah`ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz, Receb ayı girince, " Âllahım! Receb ve Şabanı bize mübarek kıl! Bizi Ramazana ulaştır" diye dua ederdi.Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine, Mirac gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar.Hz. Peygamber (s.a.s) Şaban ayında çok oruç tutardı. Hz. Aişe, Rasûlüllah (s.a.s)`ın bu aydaki orucu hakkında şöyle der: "Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim" (Tecrid-i Sarıh, VI, 295).Ramazan ayının fazileti ise çok daha yücedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır" (Müslim, Kitâbu`s-Sıyam, 1).

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylarda en faziletli olan ibadetlerden birisi oruç tutmaktır. Oruç tutarak hem gün boyunca yaptığımız ibadetlere anlam yükler hem de diğer insanları daha iyi anlarız. Dinimizde belirli bir zamanda tutulan oruç sadece Ramazan ayına özeldir, yani bunun dışında üç aylar adı altında bir oruç şekli bulunmamaktadır. Ramazan ayının dışındaki üç aylarda oruç tutulmalıdır, fakat tamamı oruçlu geçirilmelidir diye bir hadis-i şerife rastlanmamıştır.Üç aylar Müslümanların kendilerini temizleme, toparlama ve iyileştirme ayı olduğundan dolayı yapılan ibadetler de bu yöndedir. Bu ayda bol bol okumalar yapılmalıdır. Dinimizle alakalı bir İlmihal alarak okuyabilir ve bilmediğiniz konularda bilgiler alabilirsiniz. Bu kitaplardan öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtabilirsiniz.