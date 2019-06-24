Üç Avrupa ülkesinden İran'ın nükleer anlaşmaya uyması için diplomatik uyarı

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'a diplomatik bir uyarı göndererek nükleer anlaşma maddelerine uymaması durumunda sonuçları olacağını bildirdi. Resmi uyarının 22 Haziran'da gönderildi ve anlaşma maddelerinden geri adım atılmaması istendi.

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