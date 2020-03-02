Üç Avrupa ülkesinden İran'a koronavirüs yardımı
Haberler » Dünya » Üç Avrupa ülkesinden İran'a koronavirüs yardımı - Haberler

Üç Avrupa ülkesinden İran'a koronavirüs yardımı

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele amacıyla İran'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğu belirtildi.

02.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:40
Üç Avrupa ülkesinden İran'a koronavirüs yardımı

, Fransa ve 'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele amacıyla 'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğu belirtildi.


İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 ülkesinin mali yardımlarıyla koronavirüsle mücadele için alınan tıbbi malzemelerin İran'a ait uçakla Paris'ten Tahran'a taşındığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler