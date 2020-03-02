Üç Avrupa ülkesinden İran'a koronavirüs yardımı
İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele amacıyla İran'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğu belirtildi.
İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele amacıyla İran'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğu belirtildi.
İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Avrupa ülkesinin mali yardımlarıyla koronavirüsle mücadele için alınan tıbbi malzemelerin İran'a ait uçakla Paris'ten Tahran'a taşındığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle