Üç arkadaşının ölümüne sebep olan sürücüye 10 yıl 8 ay hapis

SELÇUK, İZMİR (AA) - Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan sürücü, "bilinçli taksirle birden fazla ölüme neden olma" suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Selçuk Şafak ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı Sebahattin Sarıdoğan, önceki celse savcının esas hakkında mütalaasını sunduğunu belirterek, buna ilişkin sanık ve avukatından savunma istedi.

Önceki beyanlarını tekrarlayan Şafak, kazada hayatını kaybedenlerin yakın arkadaşları olduğunu, buna sebep olduğu için pişmanlık duyduğunu belirtti.

Kastının bulunmadığını, aracın keskin viraj nedeniyle yola tutunamayarak öndeki kamyonete çarptığını öne süren Şafak, "Kaza sonrası şoka girdiğim için olay yerinden kaçtım. Kesinlikle alkollü değildim. Hayatını kaybedenler yakın arkadaşlarımdı. Onların bu şekilde hayattan kopmasını istemezdim, pişmanım." diye konuştu.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Selçuk Şafak, "bilinçli taksirle birden fazla ölüme neden olma" suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

İddianameden

İddianameye göre, Pursaklar Tevfik İleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, 22 Aralık 2020'de meydana gelen trafik kazasında, Selçuk Şafak'ın kullandığı 35 FA 989 plakalı otomobil, Cemil A. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

Otomobildeki Aslıhan Akın Pınarcık, Alper Nebi As ve Erdem Bodur, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kimliği otomobilde bulundu. Uzun süre ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Selçuk Şafak, gözaltına alındıktan sonra savcılığa verdiği ifadede, üzerine atılı suçu kabul etmedi.

Arkadaşlarının alkollü olduğunu fakat kendisinin alkol kullanmadığını öne süren Şafak, kazanın gerçekleştiği yolun virajlı olduğunu ve 100 kilometre hız ile seyrederken öndeki araca çarptığını söyledi.

Şafak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "taksirle ölüme neden olma suçundan" hapis cezası talep edildi.