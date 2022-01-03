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Üç arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta 3 arkadaş şakalaşırken yaslandıkları demir korkulukla birlikte 3 metreden aşağıya düştü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 3 arkadaş şakalaşırken yaslandıkları demir korkulukla birlikte 3 metreden aşağıya düştü. Çığlıkları duyan komşuların yardımına koştuğu 3 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. Serkan D., Cengiz A. ve Emrah K. evlerine gittikleri sırada yol kenarındaki demir korkuluğa yaslandı. Bir süre şakalaşan 3 arkadaş demir korkuluğun kopmasıyla birlikte yaklaşık 3 metreden aşağıya düştü. 2 arkadaş düştükleri yerde beton blok ile demir korkuluklar arasına sıkıştı. Cengiz A. ile Emrah K. olayda demirlerin vücutlarına batması sonucu yaralandı. Serkan D. ise şakalaşırken düştüklerini anlatarak arkadaşını teselli etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı üç arkadaş ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK

Üç arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu

Üç arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu

Üç arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu

Üç arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu

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