Üç adım atlamada Türkiye'nin gururu

24.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:10

Babasının, 'atletizm bilinmiyor' gerekçesiyle bu sporu yapmasına izin vermediği Necati Er (22), annesinin sattığı inek sütünden verdiği harçlıkla atletizme devam etti.

Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları kazanan Necati Er, "Bizi antrenmanda görüp ne yaptığımızı soranlar oluyor. Üç adım atlama sporu dediğimizde 'o ne ya', 'atla da görelim' diyenler, var. Atletizm veya başka branşlarda çok sayıda dünya şampiyonu sporcumuz var. Birçoğu da benim gibi bilinmiyor ve tanınmıyor. Bu bizi zaman zaman üzüyor" dedi.

Kaynak: DHA