Üç adet tarihi toprak testi ele geçirildi
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Üç adet tarihi toprak testi ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akyazı ilçesinde yaptığı operasyonda üç adet tarihi toprak testi ele geçirdi.

29.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:52
Üç adet tarihi toprak testi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçesinde yaptığı operasyonda üç adet tarihi toprak testi ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı olacağına yönelik istihbarat aldı. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak yapılan operasyonda Vakıf Mahallesi otoban köprüsü yakınındaki ağaçların arasında iki ayrı poşet içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet toprak testi ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan 5 şahsın nöbetçi savcı tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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