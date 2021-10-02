UBYO - 2021 Güz Seminerleri - "Turizmin Sosyal Etkileri" - Salih Çene

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Otelcilik Seminerimize SKAL International'ın 2014/2015 Dünya Başkanı Sn. Salih Çene misafir konuşmacı olarak katılmıştır. Konuşmacımız, "Turizmin Sosyal Etkileri" odaklı bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmıştır.

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