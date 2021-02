Ubisoft, yeni Star Wars oyununda Division 2'de de kullanılan Snowdropp motoronu kullanacağını duyurdu

Assassin's Creed, Watch Dogs ve Tom Clancy's gibi popüler oyun markalarını bünyesinde bulunduran Ubisoft, resmi adı henüz belli olmayan Star Wars oyununu Snowdropp oyun motoru üzerinden tasarlanacağını duyurdu.

UBISOFT YENİ STAR WARS OYUNUNU DUYURDU

Ubisoft tarafından düzenlenecek Star Wars oyununun The Mandalorian uyarlaması olabileceği söyletileri ortalıkta dolaşmaya başlasa da, oyun hakkında şu an minimum seviyede bilgi bulunuyor. Ubisoft aynı zamanda daha önce çıkartacağı Avatar oyunu için çalışmalarını sürdürdüğünden, Star Wars oyununun piyasaya sürüleceği tarih belirsizliğini koruyor.

THE DIVISON 2'DE DE KULLANILAN SNOWdropp OYUN MOTORUNUN ÖZELLİKLERİ

Snowdropp sadece grafik geliştirici bir sistem değil, aynı zamanda yapay zeka ve görev algoritmasına kadar modellenebilen üst düzey bir performans sağlayıcı. Özellikleri arasında; detaylı oyun grafikleri, üst düzey gerçeklik, kaplama efektleri ve yüksek oyun içi performansı yer alıyor. Oyun içi öğeleri hızlı bir şekilde oluşturma ve öğeler ile etkileşime girme konusunda diğer oyun motorlarına göre ciddi avantajlar sunuyor.

Mario + Rabbids ve South Park: The Fractured but Whole gibi oyunlarda da kullanılan Snowdropp motoru, geliştiricilere üstün grafik kalitesi sunuyor. Snowdropp motoronun en önemli özelliklerinden biri ise verimlilik.