Ubisoft, Yeni Nesil Konsollar için Oyunlarını Ertelemeye Hazır
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PlayStation 5, Teknoloji, Haber

Ubisoft, Yeni Nesil Konsollar için Oyunlarını Ertelemeye Hazır

Eğer PlayStation 5 ve Xbox Series X'in ertelenmesi gündeme gelirse, Ubisoft oyunlarını da ertelemekten çekinmeyeceğini dile getirdi.

23.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:26
Ubisoft, Yeni Nesil Konsollar için Oyunlarını Ertelemeye Hazır

Eğer PlayStation 5 ve Xbox Series X'in ertelenmesi gündeme gelirse, Ubisoft oyunlarını da ertelemekten çekinmeyeceğini dile getirdi.

Oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz. İlk olarak Wuhan (Çin) şehrinde başlayan COVID-19 salgını, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Oyun dünyasında da büyük yayıncılar artık evden çalışma modeline geçiş yaptılar. Bu durum elbette lojistik sorunları beraberinde getirmiş oldu. Derecelendirme kuruluşlarının ve dükkanların kapalı olması ise durumu daha da zorlu zorlu bir hale getirdi. Beklediğimiz oyunların ertelendiklerini öğrenmiştik.

Diğer yandan Microsoft ve Sony, bu yılın son çeyreğinde çıkmaları beklenen Xbox Series X ve PlayStation 5 konsollarının ertelenme ile karşı karşıya kalmayacaklarını söylemişlerdi. Ancak salgının o zamana kadar sona erip ermeyeceği belirsiz olduğu için, bir ertelenme ile karşı karşıya kalabiliriz ki oyun yayıncılar da bunun gayet farkındalar. Bu yayıncılardan Ubisoft, her ihtimale karşı hazırlık yapıyor.

Ubisoft'un oyunları bir kez daha ertelenebilir

Bildiğiniz gibi Fransız yayıncı, diğer büyük yayıncılar gibi evden çalışma modeline geçiş yapmıştı. The New York Times tarafından yapılan röportaj sırasında konuşan Üst Yönetici Yves Guillemot, evden çalışma modeline geçiş yapmalarının planlarına önemli ölçüde bir etkisinin olmadığını söyledi. Her iki konsol üreticisinin de geliştirme kitlerini kullanmaya devam etmelerini mümkün kıldığını ve evden çalışıyor olsalar dahi, yeni nesil konsol oyunlarını geliştirmeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi. Ancak yeni nesil konsolların ertelenmesi durumunda, oyunların ertelenebileceği de söyleniyor.

"Kendi zaman çizelgemize önemli bir etki görmüyoruz ama ortaklarımız ile iletişim halindeyiz ve onlar ve oyuncular için en iyisini yapmak adına bir düzenleme yapmak gerekecekse, yapacağız."

Fransız yayıncı şu anda beş AAA oyun üzerinde çalışıyor. İçlerinden üç tanesini biliyoruz: Gods & Monsters, Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine ve Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion oyununun bu yıl içerisinde çıkması bekleniyorken Gods & Monsters, Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine, 2021 finansal yılının sonuna kadar piyasada olacak. Elbette PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının çıkışı ertelenmez ise. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak?

Kaynak: Tamindir

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