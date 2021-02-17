Ubisoft yeni bir Star Wars oyunu geliştiriyor

Ubisoft tarafından yapılan açıklamada oyunun geliştirme sırasında olduğu söylendi. Oyunseverleri heyecanlandıran açıklama Ubisoft'tan geldi ve Star Wars oyununun oyunculara layık bir vaziyette olması için güncellendiğini dile getirdi.

Ubisoft ile beraber çalışan oyun araştırma şirketi Massive Entertainment, bir aşama sonrasındaki Star Wars oyunu üzerinde araştırmalar yapıyor ve içeriklerhazırlıyor. Ve görüyoruzki EA dışında ilk defa bir şirket Star Wars oyunu hakkında içerikler hazırlayıp oyunseverlere sunacak. 2013'te imzalanan 10 yıllık anlaşma olduğunu hatırlıyoruz ve bu anlaşmanın ardından 8 yıl geçmişken EA, Star Wars oyunlarından 3 milyon dolar küsür kasasına koydu. Bu sebepten ötürü Star Wars ortaklığı EA açısından iyi geçtiğini söylemek mümkün.

UBISOFT YENİ BİR STAR WARS OYUNU GELİŞTİRİYOR

Ubisof Finan Direktörü Fredrick Duguet, kısa bir açıklama yaparak yine hazırlamaya başladıkları diğer projesinden bahsetti ve bu projenin şirketleri açısından kaçırılmayacak bir imkan olduğunu söyledi. Bu ekipler için hem gelişim açısından hem de limitleri aşma açısından çok iyi bir kazanç kaynağı olduğunu dile getiren Duguet ifadelerinde şunlara yer verdi:

"Star Wars evreninin kalıcı birer parçası olacak yeni dünyalar, karakterler ve hikâyeler inşa etmek bizim için inanılmaz bir fırsat. Daha önce geliştirilen yapımlardan tamamen farklı, orijinal bir Star Wars deneyimi yaratmak için Ubisoft Massive stüdyomuzun Lucasfilm Games ile yakın bir şekilde çalışacak olmasını sağlamaktan dolayı heyecan duyuyoruz."