Ubisoft'un Ücretsiz Battle Royale Oyunu Hyper Scape Açık Betada, Hemen İndir!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ubisoft'un Ücretsiz Battle Royale Oyunu Hyper Scape Açık Betada, Hemen İndir!

Ubisoft, battle royale dünyasına katılan son büyük isim oldu. Temmuz ayı başında duyurulan ücretsiz battle royale oyun

Ubisoft'un Ücretsiz Battle Royale Oyunu Hyper Scape Açık Betada, Hemen İndir!
13.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:21

Ubisoft, battle royale dünyasına katılan son büyük isim oldu. Temmuz ayı başında duyurulan ücretsiz battle royale oyun Hyper Scape, 12 Temmuz Pazar günü itibarıyla tüm oyunculara açıldı. Ubisoft'un yeni oyunu Hyper Scape indirme linki haberimizde.

Hyper Scape Açık Beta Başladı!

Ubisoft Forward etkinliğinde yeni ücretsiz oynanabilir battle royale oyunu Hyper Scape de gösterildi. Başlangıçta sınırlı sayıda kişinin test edebildiği şehir tabanlı battle royale oyunu tüm oyuncuların erişimine açıldı. Şu anda ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Açık betaya özel yeni battle pass dışında yeni silahlar ve hack (beceriler/yetenekler için koyulan bir isim) eklendiği belirtildi.

Hyper Scape Oyunu Nasıl Oynanıyor?

Sanal bir şehir olan Neo Arcadia'nın eşsiz bölgelerinde geçen oyunda oyuncular kendilerini sokaklar, iç mekanlar ve çatılarda yüksek tempolu mücadelenin içerisinde buluyor. Üçlü takımlar halinde veya tek oynama seçeneği sunluyor, maksimum oyuncu sayısı 99. Oyunda sadece iki silah ve iki hack (sizi ve takımınızı iyileştirmekten sizi bir alanın etrafında dönen dev bir topa dönüştürmeye kadar her türlü şeyi yapabilen yetenekler) mevcut. Sağlık paketleri veya zırh kiti, el bombası, araç yok. Diğer battle royale oyunlar gibi harita gittikçe küçülürken hedef son takım veya oyuncunun ayakta kalması.

Hyper Scape Sistem Gereksinimleri

Ubisoft yapımı ücretsiz battle royale Hyper Scape'in PC sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3 3220 veya AMD FX-4130

RAM: 6 GB

Depolama Alanı: 20 GB kullanabilir alan

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

VRAM: 2GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7 4790 veya AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon RX 480

VRAM: 4 GB

Hyper Scape İndir

Ubisoft'un battle royale türünde yeni oyunu Hyper Scape, şu anda sadece Windows PC'lerde oynanabiliyor. PS4 ve Xbox One'da da oynanabilir olacak. Yaratıcı direktör Jean-Christophe Guyot, oyunun yakın gelecekte yeni nesil konsollara da geleceğini paylaştı. Hyper Scape'i aşağıdaki linkten PC'nize indirip oynayabilirsiniz Açıklaması

Kaynak: Tamindir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 3. Sayfa
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti Ekonomi
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor? Güncel
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Düğün eğlencesinde dansözü gören maskesini fırlatıp göbek atmaya koştu
Düğün eğlencesinde dansözü gören maskesini fırlatıp göbek atmaya koştu
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Murat Kurum Fatih Sultan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ozan Güven Filiz Akın Bergüzar Korel
Spor Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: Ubisoft'un Ücretsiz Battle Royale Oyunu Hyper Scape Açık Betada, Hemen İndir! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 13:47:27. #1.14#
title