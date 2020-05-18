Ubisoft'un Bedava Dağıttığı Oyunlar İndirme Rekorları Kırıyor Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Ubisoft son finansal brifinginin bir parçası olarak Koronavirüs salgınına alınan önlemlerin ve kullanıcılara sunulan fırsatların

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Ubisoft son finansal brifinginin bir parçası olarak Koronavirüs salgınına alınan önlemlerin ve kullanıcılara sunulan fırsatların değerlendirmesini yaptı ve çalışanlarını güvende tutmak için attığı adımları özetledi.

Ubisoft yaptığı açıklamada, çalışanlarının sağlığı ve refahının öncelikli olduğunu söyledi. Ubisoft'un ekipleri artık evden çalışıyor ve şirketin BT departmanı çalışanların uzak ortamda işlemleri hızlandırabiliyor. Şirket bu hareketi "tüm çalışanların hızlı bir şekilde adapte olmasını gerektiren zorlu bir bağlam" olarak değerlendiriyor.

Koronavirüsle hayatımıza giren ikinci önemli unsur ise insanların daha çok evde kalması ve daha fazla oyun oynamasına yol açması oldu. Ubisoft da dahil olmak üzere video oyunu endüstrisi, oyunlara harcanan parada önemli bir kazanç sağladı. Hatta Ubisoft kampanyanın bir parçası olarak popüler oyunlarını ücretsiz yayınladı ve indirilme konusunda beklentileri aştı.

Uzaktan Eğitimde Assassin's Creed Odyssey Takviyesi

Ubisoft bilgisayar için Child of Light, Rayman Legends ve Assassin Creed II'yi ücretsiz sundu ve 9 milyon kez indirildiklerini söyledi. Ayrıca Ubisoft öğretmenlerin, öğrencilerinin antik Yunanistan hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak için Assassin's Creed Odyssey'deki Keşif Turu modunu kullandıklarını belirtti.

Ubisoft'un bir sonraki büyük oyunu Assassin's Creed Valhalla bu yıl PlayStation 5 ve Xbox Series X için bir lansmanla sunuldu. Ayrıca PlayStation 4, Xbox One ve PC için de mevcut olacak oyunun merak uyandırdığını söylemek mümkün.