Ubisoft Türkçe Sosyal Medya Hesapları Açtı

Fransız yayıncı Ubisoft, sosyal medyada Türkçe hesaplarını bugün itibarıyla açtı. Hemen takibe almayı unutmayın!

Geçtiğimiz aylarda Ubisoft Türkiye Youtube kanalını açmış olan Ubisoft, hem geliştirilme aşamasında olan oyunlarının yeni fragmanlarını hem de piyasadaki oyunları için yayınlayacağı yeni içeriklerin fragmanlarını Türkçe altyazılı olarak bizlerle buluşturuyordu. Hal böyle olunca, diğer sosyal medya kanallarında Türkçe hesapların ne zaman açılacağı zamanı merak ediyorduk ve beklemeye koyulmuştuk.

Ubisoft Türkçe Olarak Facebook, Instagram ve Twitter'da!

Youtube kanalının açılmasından altı ay sonra, bugün bizleri sevindiren çok önemli yeni bir gelişme daha yaşandı. Ubisoft, Facebook, Instagram ve Twitter için Türkçe hesaplarını bugün itibarıyla açmış bulunuyor. Facebook hesabına buradan, Instagram hesabına buradan ve Twitter hesabına da buradan ulaşabilirsiniz.

Bu sosyal medya hesapları sayesinde, Fransız yayıncının yapacağı yeni duyurulardan ve son dakika gelişmelerinden artık anında Türkçe olarak haberdar olabilecek ve merak ettiğiniz soruların cevaplarına duruma göre kolay ulaşabileceksiniz.

Bakalım ilerleyen zamanlarda Ubisoft oyunlarında Türkçe dil desteği de görebilecek miyiz? Umarız bu durum onun habercisidir. Gelişmeleri takipte olacağız.