Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine'nın adını değiştirdi

E3 2021 de tanıtılması beklenen Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine'nın adı değiştirildi.

Ubisoft, yaklaşmakta olan ortak nişancı oyunu Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine'in adını Tom Clancy's Rainbow Six Extraction olarak değiştirdiğini duyurdu. Bu değişiklik bir fragman ile duyuruldu. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction'ın 2021'de piyasaya çıkması bekleniyor.

Rainbow Six Extraction oyunu ve hikayesi nedir?

Uğursuz bir parazit bir bilim laboratuvarını tamamen ele geçirdi. Genel olarak, bilim adamları muhtemelen laboratuvarlardaki uğursuz canavarları incelemeyi bırakmalıdır. Çünkü bu kesinlikle hiçbir zaman iyi gitmez. Bir diğer önemli nokta ise, hayatta kalanların laboratuvardan çıkarılmasının odak noktası olacağını öne süren "kimseyi geride bırakmamak". Bu oyun, Rainbow Six Siege'in temeline dayanan, ancak PvP savaşına odaklanmayan bir taktik kooperatif nişancı oyunudur.

Oyun ne zaman tanıtılacak?

Rainbow Six Quarantine ilk olarak E3 2019'da gösterime çıkmıştı. Oyun "geliştirme süresini artırmak" için öteledi. 2020, koronavirüs pandemisinin yılı olduğundan ve birçok insan karantinaya alınmaya zorlandığından, oyunun çıkış tarihinin gecikmesi kaçınılmazdı. Şimdi oyunun yeni adı resmileşti. Ancak Ubisoft, adın değiştirilmesinin nedenini henüz net olarak açıklamadı. Oyunun Ubisoft Forward, E3 2021'de tanıtılması bekleniyor. Ubisoft Forward, E3 2021 12 Haziranda Türkiye Saati ile saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: Playerbros