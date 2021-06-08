Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine'nın adını değiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine'nın adını değiştirdi

Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine'nın adını değiştirdi
Playerbros - Haberler | Gamegar

E3 2021 de tanıtılması beklenen Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine'nın adı değiştirildi.

Ubisoft, yaklaşmakta olan ortak nişancı oyunu Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine'in adını Tom Clancy's Rainbow Six Extraction olarak değiştirdiğini duyurdu. Bu değişiklik bir fragman ile duyuruldu. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction'ın 2021'de piyasaya çıkması bekleniyor.

Rainbow Six Extraction oyunu ve hikayesi nedir?

Uğursuz bir parazit bir bilim laboratuvarını tamamen ele geçirdi. Genel olarak, bilim adamları muhtemelen laboratuvarlardaki uğursuz canavarları incelemeyi bırakmalıdır. Çünkü bu kesinlikle  hiçbir zaman iyi gitmez. Bir diğer önemli nokta ise, hayatta kalanların laboratuvardan çıkarılmasının odak noktası olacağını öne süren "kimseyi geride bırakmamak". Bu oyun, Rainbow Six Siege'in temeline dayanan, ancak PvP savaşına odaklanmayan bir taktik kooperatif nişancı oyunudur.

Oyun ne zaman tanıtılacak?

Rainbow Six Quarantine ilk olarak E3 2019'da gösterime çıkmıştı. Oyun "geliştirme süresini artırmak" için öteledi. 2020, koronavirüs pandemisinin yılı olduğundan ve birçok insan karantinaya alınmaya zorlandığından, oyunun çıkış tarihinin gecikmesi kaçınılmazdı. Şimdi oyunun yeni adı resmileşti. Ancak Ubisoft, adın değiştirilmesinin nedenini henüz net olarak açıklamadı. Oyunun Ubisoft Forward, E3 2021'de tanıtılması bekleniyor. Ubisoft Forward, E3 2021 12 Haziranda Türkiye Saati ile saat 21.00'de başlayacak.

İlginizi Çekebilir Açıklaması

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Kenan Doğulu Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Aziz Yıldırım Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine'nın adını değiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 11:58:02. #1.14#

title