Ubisoft, Telif Hakkı Nedeniyle Google ve Apple'a Dava Açtı!
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Ubisoft, Telif Hakkı Nedeniyle Google ve Apple'a Dava Açtı!

Ünlü video oyunu şirketi Ubisoft, Rainbow Six: Siege benzeri bir oyunun Google Play Store ve App Store'da satılmasına tepki gösterdi ve iki şirkete de dava açtı.

Ubisoft, Telif Hakkı Nedeniyle Google ve Apple'a Dava Açtı!
17.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 17.05.2020 21:47

Ünlü video oyunu şirketi Ubisoft, Rainbow Six: Siege benzeri bir oyunun Google Play Store ve App Store'da satılmasına tepki gösterdi ve iki şirkete de dava açtı.

Piyasada sevilen Tom Clancy, Assassin's Creed gibi oyun serilerinin geliştiricisi olan Ubisoft, dünyanın en popüler şirketlerinde dava açtı. Ubisoft, telif hakkı nedeniyle açmaya karar verdiği bu davada, karşısında Google'ı ve Apple'ı aldı. Oldukça ciddi bu konunun sebebi ise telif hakkı ihlali.

Hem Google Play Store'da hem de App Store'da satılan bir oyun olan Area F2, Qookka Games tarafından geliştirilmiş ve bu uygulamalara eklenmişti. Tabi bu oyun Ubisoft'un dikkatını çekti. Çünkü oyun Ubisoft'un bünyesinde olan Rainbow Six: Siege'in karbon kopyası niteliğindeydi.

Ubisoft İki Şirkete de Dava Açtı!

Oyunun Rainbow Six: Siege'ye neredeyse aynısı diyebileceğimiz şekilde benzemesi davaya neden oldu. Los Angeles'taki federal mahkemeye dava açan Ubisoft, Google LLC'yi ve Apple Inc.'yi karşısına aldı. Dünyada 55 milyon kayıtlı oyuncusu bulunan Rainbow Six: Siege'in haklarının ihlal edildiğini dile getiren Ubisoft, oyunu kopyalayan Area F2'nin yayınlanmasına izin veren şirketleri telif hakkı ile suçladı.

İşin ilginç kısmı ise Ubisoft dava öncesinde Apple ve Google'a konu ile ilgili bilgilendirme yapıyor. Hatta oyunu mağazalarından kaldırmasını istiyor ancak iki şirket de teklifi kabul etmiyor. Ubisoft'un ise başka çaresi kalmıyor. Eğer oyun gerçekten bir kopya ise davanın kazananı şimdiden belli. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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