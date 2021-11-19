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Ubisoft'ta Black Friday indirimi başladı!

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Ubisoft'ta Black Friday indirimi başladı!

Ubisoft Store'da Black Friday indirimi kapsamında oyunlarda %80'e varan indirimler başladı.

Fransa merkezli video oyun geliştirme ve yayımcı firması Ubisoft'ta Black Friday indirimleri bu sene erken başladı. Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs serileri gibi birçok oyun ve DLC'ler Black Friday kapsamında indirime girdi.

Ubisoft, Ubisoft Entertainment Fransız video oyun geliştiricisi ve yayımcısıdır. Kısmen Amerikalı Electronic Arts ile ortaktır, fakat yine de Electronic Arts firmasından bağımsız olarak çalışmaktadır. Ubisoft firması, 28 ülkede stüdyoları ile dünya çapında bir varlığa sahiptir.

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UBISOFT BLACK FRIDAY İNDİRİMİNDE ÖNE ÇIKAN OYUNLAR

  • Far Cry 6 – 223,27 TL
  • Assassin's Creed Valhalla – 134,50 TL
  • Watch Dogs Legion - 88,77 TL
  • Riders Republic - 201,75 TL
  • Anno 1800 – 247,50 TL
  • For Honor Complete Edition – 112,25 TL

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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