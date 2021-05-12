Ubisoft, oynaması ücretsiz oyunlara odaklanıyor!
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Ubisoft, oynaması ücretsiz oyunlara odaklanıyor!

Ubisoft, oynaması ücretsiz oyunlara odaklanıyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Fransız video oyun geliştiricisi ve yayımcısı Ubisoft, birçok popüler serinin arkasındaki şirket olarak göz dolduruyor. Ubisoft finans ve mali işler müdürü Frederick Duguet, Ubisoft'un geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ubisoft oynaması tamamen ücretsiz olacak oyunları ne zaman piyasaya sürecek? İşte detaylar!

Dünya çapında 28 ülkede aktif stüdyosu bulunan Fransız merkezli oyun geliştiricisi Ubisoft, Far Cry, Assassins Creed gibi birçok popüler serinin yayımcılığını yapıyor. Şirketin finans ve mali işler müdürü, Ubisoft'un oynaması ücretsiz olacak oyunlar üzerinde odağını arttırdığını belirtiyor.

Ubisoft finans ve mali işler müdürü Frederick Duguet açıklamasında, "Her yıl 3-4 tane premium AAA oyun piyasaya sunmamız, artık Ubisoft'un değer yaratma dinamiklerini doğru bir şekilde yansıtmıyor." diye belirtti.

Ubisoft, tabiki her yıl 3-4 tane premium AAA oyun çıkarmaya devam edecek. Ancak, bu oyunların yanında birçok oynaması ücretsiz oyun da hayata geçirmeyi planlıyor.

Ubisoft, oynaması ücretsiz oyunlara odaklanıyor!

Şirket, oynaması ücretsiz olan oyunların potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyor. Bu görüşlerinin finansal bir karar olmadığını belirten Frederick Duguet, düşük bütçeli oyunlarla şirketin para kaldırma gibi bir niyetinin olmadığının altını çizdi. Ayrıca, yüksek kalitede oyunların üzerinde çalışıldığını da dile getirdi.

Ubisoft, sahip oldukları tüm büyük seriler için oynaması ücretsiz olacak oyunları, en yakın zamanda piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde oynaması ücretsiz The Division: Heartland konsollar ve PC için duyuruldu. The Division evreninde geçecek yeni oyun, 2021 ya da 2022'de çıkış yapacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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