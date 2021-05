Ubisoft, oynaması ücretsiz olacak The Division: Heartland ve The Division mobil oyununu duyurdu!

Ubisoft, popüler oyun serilerinden Tom Clancy's The Division'ın yeni oyunu Heartland'ı duyurdu. Ubisoft, ayrıca The Division mobil oyunu ve romanı üzerinde de çalışmaların yapıldığını açıkladı. The Division: Heartland çıkış tarihi ne zaman? İşte detaylar!