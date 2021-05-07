Ubisoft, oynaması ücretsiz olacak The Division: Heartland ve The Division mobil oyununu duyurdu!
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Ubisoft, oynaması ücretsiz olacak The Division: Heartland ve The Division mobil oyununu duyurdu!

Ubisoft, oynaması ücretsiz olacak The Division: Heartland ve The Division mobil oyununu duyurdu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Ubisoft, popüler oyun serilerinden Tom Clancy's The Division'ın yeni oyunu Heartland'ı duyurdu. Ubisoft, ayrıca The Division mobil oyunu ve romanı üzerinde de çalışmaların yapıldığını açıkladı. The Division: Heartland çıkış tarihi ne zaman? İşte detaylar!

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft, The Division evreninde geçecek yeni The Division oyunu 'Tom Clancy's The Division Heartland'ı konsollar ve PC için duyurdu. Yayıncı stüdyo tarafından paylaşılan habere göre, oyunun geliştirciliğini Red Storm Entertainment üstleniyor. İlk oyunun geliştircisi kadrosunda bulunan şirket, oynaması ücretsiz spin-off oyununun 2021 ya da 2022'de çıkış yapacağı düşünüyor.

Ubisoft ayrıca, The Division için bir mobil oyun, bir de roman duyurdu. Oyun hakkında detayların ilerleyen zamanlarda aktarılacağı belirtilirken, roman hakkında bir açıklama yapıldı. Roman, The Division 2'deki olaylardan sonrasını konu alacak ve salgının ABD'nin farklı bölgelerini nasıl etkilediğine odaklanacak.

The Division serisinin oyuncu sayısının 40 milyonu açtığı açıkladı. Ayrıca, Ubisoft'un son Division oyunu Tom Clancy's The Division 2, Mart 2019'da piyasaya sürülmüştü.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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