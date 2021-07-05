Ubisoft Might & Magic 10'u Satıştan Çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ubisoft Might & Magic 10'u Satıştan Çekti

Ubisoft Might & Magic 10'u Satıştan Çekti
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Ubisoft, Might & Magic 10 - Legacy'yi sunucu kapatmaya yönelik tepkilerin ardından satıştan çekti.

Ubisoft, Might & Magic 10 - Legacy'yi sunucu kapatmaya yönelik tepkilerin ardından satıştan .

2014'te piyasaya sürülen bir rol yapma oyunu olan Might & Magic 10: Legacy, kısa süre önce Ubisoft'un çevrimiçi desteği sonlandırmaya karar verdiği eski oyunlar listesine dahil edildi. Ancak bunu yaparak Ubisoft, oyun için sunucularını da kapatmış göründü.

Server desteğinin çekilmesinin ardından bazı kullanıcılar tek oyunculu içeriğinin ve DLC'sinin önemli bölümlerine erişemez hale geldi.

Might & Magic 10'da: Legacy'nin Steam sayfasında, Ubisoft'un oyunun satıştan çekildiğini aktaran bir not da bulunuyor.

Bu değişiklik, yeni oyuncuların bozuk bir oyun satın almayacakları anlamına gelse de, hala tek oyunculu içeriğe ve DLC'ye erişimi olmayan mevcut müşterilere için bir çözüm sunulmuş değil. Steam'de ise inceleme bombardımanı devam ediyor, son incelemeler artık "çok olumsuz" ve Ubisoft henüz oyunun satışının durdurulması hakkında yorum yapmadı.

Oyunun popülaritesi bir ara öyle yükselmişti ki Ubisoft farklı da yayınlama girişiminde bulunmuştu.

Büyük oyun yapımcısının bu hamlesi kafalarda büyük soru işaretleri yaratmış olsa da izlenecek yol hakkında net bir bilgi verilmemesi oyun fanlarını endişeye düşürmüş durumda. Sorunun kısa sürede çözülmemesi ise şirket için ileride çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getirebilir nitekim oyuncular tarafından fişlenen firmaların geçmişte nasıl sıkıntılar yaşadığını hatırlıyoruz.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Kartal Tibet Kerem Kamışlı
Spor Arda Turan Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ubisoft Might & Magic 10'u Satıştan Çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 17:33:11. #1.14#

title