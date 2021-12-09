Ubisoft kullanıcılarına ücretsiz olarak Anno 1404 veriyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Gerçek zamanlı strateji barındıran şehir inşa simülasyon oyunu olan Anno 1404, bir önceki Anno 1701'in devamı niteliğindedir. Ubisoft kullanıcılarına süreliğine Anno 1404'ü hediye ediyor.
Ubisoft, kullanıcılarına ücretsiz olarak Anno 1404 History Edition'ı veriyor. Anno 1404 History Edition'ı kalıcı olarak kütüphanenize eklemek için buraya tıklayınız. Anno 1404 History edition'ı kütüphanenize eklemek için son gün 14 Aralık. Modern işletim sistemleri için tamamen güncelleştirilmiş klasik şehir kurma oyunu Anno 1404'ü ve Venice genişletmesini keşfet.
Anno 1404'ün Venedik genişletmesinde birlikte oynama ve çok oyunculu modu, yeni casusluk ve şehir konseyi özellikleri ile imparatorluğunu genişletirken kullanacağın yeni gemiler, keşif görevleri ve eşyalar bulunuyor.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: FX 4130 – 3.9 Ghz, I3-3220 – 3.3 Ghz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 660, R7 265
- DirectX: Sürüm 9.0
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 7.8 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: I5-4460 – 3.2 Ghz, Ryzen5 1600
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 770, RX 470
- DirectX: Sürüm 9.0
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 7.8 GB kullanılabilir alan
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet