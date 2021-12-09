Ubisoft kullanıcılarına ücretsiz olarak Anno 1404 veriyor

Ubisoft, kullanıcılarına ücretsiz olarak Anno 1404 History Edition'ı veriyor. Anno 1404 History Edition'ı kalıcı olarak kütüphanenize eklemek için buraya tıklayınız. Anno 1404 History edition'ı kütüphanenize eklemek için son gün 14 Aralık. Modern işletim sistemleri için tamamen güncelleştirilmiş klasik şehir kurma oyunu Anno 1404'ü ve Venice genişletmesini keşfet.

Anno 1404'ün Venedik genişletmesinde birlikte oynama ve çok oyunculu modu, yeni casusluk ve şehir konseyi özellikleri ile imparatorluğunu genişletirken kullanacağın yeni gemiler, keşif görevleri ve eşyalar bulunuyor.

ANNO 1404 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Anno 1404 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: FX 4130 – 3.9 Ghz, I3-3220 – 3.3 Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 660, R7 265

DirectX: Sürüm 9.0

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7.8 GB kullanılabilir alan

ANNO 1404 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: I5-4460 – 3.2 Ghz, Ryzen5 1600

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 770, RX 470

DirectX: Sürüm 9.0

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7.8 GB kullanılabilir alan

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