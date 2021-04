Ubisoft bazı oyunların sunucularının kapatılacağını açıkladı

Ubisoft bu sene içinde bazı eski oyunlarının sunucularını kapatacağını açıkladı.

1 Haziran'da Assassin's Creed 2, Prince of Persia: Forgotten Sands, Far Cry 2, Anno 1404, Might & Magic - Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, The Settlers 7 ve Might & Magic X - Legacy oyunlarınının bilgisayar platformu sunucuları artık hizmet veremeyecek.

2021 içinde Ghost Recon, Future Soldier, Rainbow Six Lockdown, Rainbow Six Vegas ve Rainbow Six Vegas 2 oyunlarının konsol ve PC platformlarındaki sunucuları erişime kesilecek.

Bu oyunlardan hepsii çok oyunculu moduna imkanı yok ancak ULC yani kilidi açılabilir içerikle de sunucuların kapanmasından nasibini alacak.

Ubisoft'un söylediğine göre "ULC devre dışı bırakılacak ve artık kilidini açamayacaksınız. PC'de daha önce sisteme girildiyse bile erişimi kesilecek. Konsolda ise kayıtlı olan oyun dosyalarını sıfırlamazsanız daha önce açtığınız ULC mevcut durumda olacak.

Oyun içi haberler, oyuncu istatistikleri ve Ubisoft Connect özellikleri de bundan etkilenmiş olacak.

Kullanılmamış oyun içi paraların iadeleri mümkün olmayacak.