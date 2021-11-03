Ubisoft 35. yıl dönümünü kutluyor

Bu yıl dönümü etkinliği iki ay sürecek ve bazı detayları şimdiden paylaşıldı. Ubisoft'un 35. Yılına özel birçok oyunda %75'e varan indirimler görüldü.

Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği diğer şeylere gelince, Ubisoft bu hafta sonu, Ghost Recon Breakpoint 4-7 Kasım tarihleri arasında ücretsiz oyun dönemi olacak. Ubisoft'un ücretsiz hafta sonlarının çoğu PC platformunda gerçekleşirken, insanlar Ubisoft'un kendi başlatıcısında oynamak zorunda kalacak.

Bunun ötesinde henüz duyurulmayan ancak yakında geleceği söylenen Ubisoft+ ile özel ödüller var. Ek zorluklar ve başka bir hediye de daha sonra detaylandırılacak ve iki aylık etkinlik sırasında bir noktada en az bir ücretsiz hafta sonu daha olacak. Hangi oyunların ücretsiz olacağı henüz paylaşılmadı.

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Ayrıca Ubisoft'un 35. yılına özel $1000'lık bir çekilişi var ancak üzülerek söylüyoruz ki çekiliş Türkiye'de geçerli değil.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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