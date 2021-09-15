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Uber ve Herkese Kitap Vakfı iş birliği; köy okulları için kitap toplayacaklar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uber ve Herkese Kitap Vakfı iş birliği; köy okulları için kitap toplayacaklar

Bu pazar gününe özel olarak Uber uygulaması üzerinden 'UberKitap' ürününü seçenler, adreslerine gelecek UberTaksi'lere kullanmadıkları kitapları teslim edebilecek.

Bu pazar gününe özel olarak Uber uygulaması üzerinden 'Uber Kitap' ürününü seçenler, adreslerine gelecek UberTaksi'lere kullanmadıkları kitapları teslim edebilecek. Kampanya yalnızca İstanbul'da geçerli olacak. UberTaksi'lerin topladığı kitaplar Herkese Kitap Vakfı aracılığıyla köy okullarına gönderilecek.

Teknoloji platformu Uber, Herkese Kitap Vakfı ile özel bir iş birliği gerçekleştirdi. Söz konusu proje kapsamında Uber uygulamasını kullananlardan toplanan kitaplar Herkese Kitap Vakfı'na teslim edilerek, ihtiyacı olan köy okullarına ulaştırılacak.

"İHTİYAÇ SAHİBİ OKULLARIN KÜTÜPHANELERİNE DESTEK OLACAĞIZ"

'UberKitap' projesi için heyecan duyduklarını belirten Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber Türkiye olarak gençlerin ve çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle okulların açılmasıyla bu projeyi hayata geçirmek istedik. İstanbullular Uber uygulamasını kullanarak evlerinde duran ve kullanılmayan kitapları, Uber ve Herkese Kitap Vakfı aracılığıyla köy okullarına ulaştırabilecekler. Böylece hep birlikte ihtiyaç sahibi okulların kütüphanelerine destek olmuş olacağız" dedi.

Herkese Kitap Vakfı Kurucu Başkanı Bülent Şenver, Türkiye'de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Kitapsız ve kütüphanesiz okul kalmasın diye uğraşıyoruz. Tüm kitap dostlarının desteğine ihtiyacımız var. 'UberKitap' uygulaması ile binlerce çocuğa ve gence ışık olacağımıza ve onlara yeni kapılar açacağımıza inanıyorum. İstanbul'da herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum" dedi.

"UBERKİTAP" PROJESİ NASIL İŞLEYECEK?

İstanbul'da 19 Eylül 2021 Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek kampanya çerçevesinde Uber uygulaması kullanıcıları uygulama üzerinden "UberKitap" ürününü seçerek vermek istedikleri kitapları ücretsiz bir şekilde adreslerine gelecek taksiye teslim edebilirler.

Kullanıcılarının dakikalar içinde diledikleri yere kolayca ulaşmalarını sağlayan teknoloji platformu Uber, her yolculukta sigorta koruması, GPS üzerinden yolculuk takip imkanı, sürücü taramaları ve sürücü puanlama sistemi ile her zaman yüksek güvenlik standartları sağlamayı hedefliyor. Uber, uygulamasını kullanan tüm yolcu ve sürücülere daha güvenli bir yolculuk deneyimi sağlamak amacıyla, her yolculuk öncesinde uygulama üzerinden maske kullanıp kullanmadıklarını teyit ediyor.


Uber ve Herkese Kitap Vakfı iş birliği; köy okulları için kitap toplayacaklar

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