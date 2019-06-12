Uber taksi Melbourne, Dallas ve Los Angeles'ta uçmaya başlıyor

Uber taksi Melbourne, Dallas ve Los Angeles'ta uçmaya başlıyor

Uluslararası taksi şirketi Uber, dünyadaki ilk 'uçan taksi' uygulaması için Avustralya’dan Melbourne, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Dallas ve Los Angeles'ı pilot şehir olarak seçti.

Uber taksi Melbourne, Dallas ve Los Angeles'ta uçmaya başlıyor

Uluslararası taksi şirketi Uber, dünyadaki ilk 'uçan taksi' uygulaması için Avustralya'dan Melbourne, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Dallas ve Los Angeles'ı pilot şehir olarak seçti.

Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Asya Uber Bölge Müdürü Susan Anderson, Melbourne'deki test uçuşlarının 2020'de, ticari uçuşların ise 2023 yılında başlayacağını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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