Uber Londra'da hizmet lisansını geri aldı

24.09.2019 12:45

İnternet üzerinden taksi taşımacılığı uygulaması Uber, Londra'da yeniden faaliyet gösterebilmesi için geçici lisans aldı. Lisansın 2 aylık olduğu ve bu süre içerisinde yolcu güvenliğine ilişkin gereklilikleri yerine getirmesi şartı konulduğu bildirildi.



Daha önce lisansı iptal eden Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ın sözcüsü şirketlerin büyüklüklerinin hiçbir öneminin olmadığını, tüm firmaların kurallara riayet etmek zorunda olduklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle