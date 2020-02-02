Uber koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldı
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Uber koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldı

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren şirket Uber, Meksika'da koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldığını duyurdu. Çinli bir turisti taşıdığı belirlenen 2 Uber şoförü ve onların aracına binen 240 müşteri 10 günlük karantinaya alındı

02.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:38
Uber koronavirüs şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldı

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren şirket , 'da şüphesiyle 240 müşterisinin hesabını askıya aldığını duyurdu.


Koronavirüsün Çin dışında diğer ülkelerde de görülmesinin ardından harekete geçen Mexico City Sağlık Müdürlüğü, her gün onlarca insanla temasa geçen taksi şoförleri hakkında bilgi almak için bir çalışma başlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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