Uber'in Türkiye'den çekilme kararı şoförleri nasıl etkileyecek?
Uber’in 31 Mayıs tarihinde 'UberXL' olarak bilinen araçlarını Türkiye’de sistemin dışına çektiğini açıklaması bu tartışmalı meseleye yeni bir boyut kattı. UberXL araç sahipleri ve şoförleri Euronews’e yaşadıkları mağduriyeti anlattı
Türkiye'de son yıllarda taşımacılık konusunda en sert çekişme hiç şüphesiz sarı taksi ve Uber arasında yaşandı. Uber'in 31 Mayıs tarihinde 'UberXL' olarak bilinen araçlarını Türkiye'de sistemin dışına çektiğini açıklaması bu tartışmalı meseleye yeni bir boyut kattı.
UberXL araç sahipleri ve şoförleri Euronews'e yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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