Uber'in Amerika'daki şirketi aleyhine açılan "haksız rekabet" davasının reddine ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki taksiciler ve Uber yetkilileri, Türkiye'deki tüm faaliyetleri durdurulan ve internet sitelerine erişimi engellenen özel ulaşım firması Uber'in, ABD'deki Uber Technologies Inc. adlı şirketinin faaliyetlerine yönelik açılan "haksız rekabet" davasının reddini değerlendirdi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nca Uber'in, ABD'deki Uber Technologies Inc. adlı şirketinin faaliyetlerine yönelik açılan "haksız rekabet" davasını "davanın sübut bulmaması" gerekçesiyle reddetti.

Uber tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada, Uber'in Mayıs 2019'da kendi inisiyatifi ile hizmete kapattığı UberXL ürünü nedeniyle Amerika'da bulunan Uber Technologies Inc.'e açılan haksız rekabet konulu davanın, Uber'in lehine sonuçlanarak mahkeme tarafından reddedildiği kaydedildi.

Uber ile ilgili dava sürecinin de özetlendiği açıklamada, İstinaf Mahkemesi'nin 24 Aralık 2020'de aldığı kararla Uber'e Türkiye'den erişim engelinin kaldırıldığı ve şirketin Türkiye'de sarı taksilerle hizmet vermesine onay verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Uber Global Sözcüsünün şu ifadelerine yer verildi:

"Alınan mahkeme kararını memnuniyetle karşılıyoruz ve Uber olarak Türkiye'ye olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tüm yerli ve yabancı kullanıcılarımıza ve taksi sürücülerine UberTaksi hizmetimizi başarıyla sunmaya devam edeceğiz." ???????

Taksici odalarından değerlendirme

Dava sonucuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, davanın, eski İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur tarafından yurt dışında yanlış bir Uber adresine yönelik açıldığını söyledi.

Aksu, "Tebligatlarda sıkıntı yaşandığı ve yanlış adres olduğu için mahkeme de bunu yanlış adresten dolayı reddetti. Biz sonradan, göreve geldiğimizde tekrar Uber ile ilgili yurt dışında asıl adreslerine davayı açtık. Tebligatlar gitti. Bilindiği üzere mahkeme görüldü ve Uber'e Türkiye'de erişim engeli verildi." diye konuştu.

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli de eski İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur tarafından 2018 yılında Amerika'daki Uber şirketine dava açıldığını hatırlattı.

"Dava, ilgili mahkeme tarafından yanlış şirkete ve yanlış adrese açıldığından dolayı reddedildi." diyen Telli, kooperatifleri ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu tarafından açılan davanın 10. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edildiğini anlattı.

Dava neticesinde, Uber'in haksız rekabet suçu işlediğinin tespit edildiğini ve erişim engeli kararı alındığını hatırlatan Telli, "Daha sonra İstinaf Mahkemesi dosyayı incelediğinde, UberXL araçlarla çalışmanın taksicilere karşı haksız rekabet suçunu işlediğini karara bağladı. Sadece yasal ticari taksilerle çalışmasının, taksicilere haksız rekabet suçu oluşturmadığı, belediye yönetimindeki iTaksi'ye haksız rekabet oluşturabileceği, burada da yasal taksilerle çalışmasına karşı davacının büyükşehir belediyesi olabileceği yönünde karar verdi. Sonuç itibarıyla UberXL haksız rekabetten dolayı mahkeme kararıyla kapatılmıştı. Yasal ticari taksilerle mahkeme kararıyla çalışabilmektedir, ta ki büyükşehir belediyesi o konuda şikayetçi olana kadar." diye konuştu.

Telli, Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına haksız rekabete ilişkin yaptıkları suç duyurusunun, savcılık tarafından bilirkişiye sevk edildiğini, bilirkişiden gelen rapor sonucunda ise Uber B.V Amsterdam ve Uber Türkiye şirketlerinin, taksicilere haksız rekabet suçu işlediğinin kanaat olarak bildirildiğini dile getirdi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinde Uber Türkiye yetkililerine karşı ceza davası açtığını aktaran Telli, "Suç duyurumuz 2019'daydı ama bu yıl ceza davası başladı. Uber Türkiye yetkilisi Barış İzmirli'nin ifadesi alındı. Barış İzmirli kooperatifimizle uzlaşmayı teklif etti. Biz reddettik. Yargının vereceği kararı bekliyoruz. Diğer yandan, Amerikalı yetkili Pascal Chadwick, Türkiye'de olmadığı için avukatı vasıtasıyla ifade gönderdi. 'Ben haksız rekabet suçu işlemedim.' dedi. Ama yargı kararı aksi yönde olduğu için Türkiye'ye gelişinde Amerikalı yetkilinin de emniyet güçleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ifadesinin alınmasını, sonucunda da Uber Türkiye yetkililerinin Türk Ceza Kanunu kapsamında ceza almalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri

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