Uber helikopter seferlerini başlatıyor
İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber gelecek aylarda müşterilerine helikopter ile seyahat etme imkanı sunacak. Uber'in helikopterli yolculuklarının gelecek 9 Temmuz’da ilk kez New York kentinde hizmete girmesi bekleniyor
İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber gelecek aylarda müşterilerine helikopter ile seyahat etme imkanı sunacak.
Uber'in helikopterli yolculukları 9 Temmuz'da ilk kez New York kentinde hizmete girecek. İlk seferlerin New York John F Kennedy Havaalanı ile Manhattan semti arasında olacağını açıklandı. Bunun diğer kentlere de yayılması planlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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