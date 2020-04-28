UBER'DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL ÜCRETSİZ TİCARİ TAKSİ HİZMETİ
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UBER'DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL ÜCRETSİZ TİCARİ TAKSİ HİZMETİ

Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayarak gece gündüz çalışan sağlık personeline destek devam ediyor.

UBER'DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL ÜCRETSİZ TİCARİ TAKSİ HİZMETİ
28.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:17
Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayarak gece gündüz çalışan sağlık personeline destek devam ediyor. Son olarak Uber, sağlık çalışanlarının hastaneden evlerine dönerken ticari sarı taksileri ücretsiz kullanabilmelerini sağlayacak yeni bir hizmet başlattığını duyurdu. Bu hizmet ile İstanbul'daki sağlık çalışanlarını ve taksi esnafını bu zor günlerde desteklenmenin amaçlandığı belirtildi.

Uber, Türkiye'deki COVID-19 salgını ile mücadele sürecine destek olmak amacıyla, İstanbul'da görev yapan sağlık çalışanlarının hastaneden evlerine dönerken ticari sarı taksileri ücretsiz kullanabilmelerini sağlayacak "Medikal Taksi" hizmetini 5 bin ücretsiz yolculuk ile başlattığını açıkladı. Bu hizmet ile taksi yolculuk ücretlerinin tamamının Uber tarafından karşılanacağı duyuruldu. 

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE TAKSİ ESNAFINI DESTEKLEMEYİ AMAÇLIYORUZ"Bu girişimin, Uber'in salgının yayılmasını önlemek için var gücüyle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla dünya genelinde hayata geçirdiği hizmetlerden biri olduğuna vurgu yapıldı. Uber Medikal Taksi'nin, sağlık çalışanlarının bir form doldurarak yolculuk talebinde bulunduğu ve ardından yolculuğun telefon üzerinden planlandığı bir taksi rezervasyon hizmeti olacağı dile getirildi. Uber yaptığı açıklamada hiçbir kar amacı gütmeyen bu yeni hizmetin İstanbul'daki sağlık çalışanlarını ve aynı zamanda taksi esnafını bu zor günlerde desteklemeyi amaçladığına dikkat çekti.Uber tarafından hizmetle ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Uber Medikal Taksi hizmeti sadece sağlık çalışanları için verilecek ve hizmet alanı kapsamında yer alan devlet hastanelerinde geçerli olacak. Uber Medikal Taksi'den faydalanmak isteyen sağlık çalışanları, bu hizmet için özel olarak oluşturulan www.medikaltaksi.com internet sitesini ziyaret edebilirler.100'Ü AŞKIN TAKSİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BEKLİYORUber sisteminde bulunan ve daha önceden puanı yüksek olan taksiciler içerisinden sürücü adaylarının belirlendiği hizmet ile ilgili olarak ticari taksi şoförü Yasin Sancu ise, "Hastane çalışanları internet sitesi üzerinden kendi bulunduğu hastaneden evine gitmesi için ücretsiz yardımcı oluyoruz. Şu an 100'ü aşkın taksi mevcut. Tek-çift uygulaması olduğu için bir gün 50 taksi, diğer gün de yine 50 taksi nöbet başında oluyor. Sistem içerisinde önceden bulunan taksiler uygulamaya onayları halinde dahil ediliyor. Daha önceden yüksek puanı olan sürücüler, sürücü adayı olarak belirleniyor. Kendileri Uber tarafından aranıyor ve kabul ederse sistemin içerisine dahil ediliyor. Geçirdiğimiz bu dönemde sağlık çalışanlarımız canla başla mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı.TAKSİCİYE DE EK GELİR SAĞLAYACAK8 yıldır taksi şoförü olan Serkan Taş, bu yeni hizmetin kendilerine ek gelir getireceğine dikkat çekti.Taş, "Bu hizmetin bize maddi olarak da getirisi var. Sağlık çalışanlarımıza da manevi olarak getirisi var. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum çünkü bizleri bu durumda yalnız bırakmadılar ve ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Şu anda biz bu durumdan çok memnunuz. Taşıdığımız sağlık çalışanı arkadaşlarımız da bu durumdan memnun olacaktır. Belki çok küçük bir şey ama kalbe ve duyguya dokunan bir hareket. Bizim kendimizi ve çevremizdekileri düşünmemiz gerekiyor. Bana bir şey olmaz demeyelim. Elimizden geldiği kadarıyla hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Arabalarımız her gün temizleniyor" diye konuştu.10 yıllık taksi şoförü Ercan Aslan ise, "Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza destek olmak amaçlı böyle bir hizmetin var oluşu bize de ek gelir sağlayacaktır. Bu bizim için de, sağlık çalışanlarına bir nebze olsun bizim de faydamız olması açısından da güzel bir şeyö dedi.

"Medikal Taksi" hizmeti kapsamında sağlık çalışanlarını taşımayı kabul eden taksi şoförleri için, arabalara Uber tarafından dezenfektan, maske ve eldiven de bırakılıyor. 

- Karaköse

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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