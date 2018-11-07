Uber Davası İçin Taksiciler Adliye Önünde Toplandı

Uber Davası İçin Taksiciler Adliye Önünde Toplandı

UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davaya İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edilecek.

Uber Davası İçin Taksiciler Adliye Önünde Toplandı

UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davaya İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edilecek. 

Dava öncesi çok sayıda taksici Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

İstanbul  Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin internet uygulaması üzerinden hizmet veren UBER'e erişimin engellenmesi için açtığı dava, bilirkişi raporunun henüz ulaşmaması gerekçesiyle Kasım ayına ertelenmişti.

- İstanbul

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