Uber 2019'un ilk üç ayında 1 milyar dolar zarar açıkladı

Uber 2019 yılı ilk çeyreğinde 1 milyar dolar zarar açıkladı.

Internet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Kaliforniya merkezli Uber Technologies Inc, perşembe günü yayınladığı rapor ile 2019 yılı ilk üç ayında 1 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle