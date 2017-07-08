Ubak Erzurum Denetim Sonuçları Açıklandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (UBAK) 2017 yılı 1 Ocak-1 Temmuz 2017 karayolları denetleme sonuçlarını açıkladı.



Erzurum Bölgesinde ulaşım normlarına uymayan 667 araç sürücüsü ve firmasına 434,7 bin TL tutarında ceza kesildi.



DÖNEMLİK DENETİM SONUÇLARI



UBAK verilerine göre, Erzurum Bölgesinde taşımacılıkta kullanılan 81 bin 659 araç denetimden geçti. Normlara uymayan 667 araç sahip ve firmasına 434.7 bin TL tutarında ceza kesildi. 13 Bölge toplamı içinde Erzurum Bölgesinin payı toplam cezada yüzde 1,64, kontrol edilen araç sayısında ise yüzde 1,16 olarak bildirildi.



BÖLGESEL BAZLI DENETLENEN ARAÇ SAYISI



Dönemde Bölge olarak İstanbul'da 2 milyon 24 bin 856, Ankara'da bir milyon 295 bin 674, İzmir'de 895 bin 987, Bursa'da 149 bin 447, Adana'da bir milyon 213 bin 115, Antalya'da 231 bin 914, Gaziantep'te 311 bin 100, Diyarbakır'da 32 bin 841, Samsun'da 339 bin 57, Erzurum'da 81 bin 659, Trabzon'da 223 bin 62, Sivas'ta 137 bin 719, Bolu'da 100 bin 113 araç denetimden geçti.



BÖLGELERİN CEZA PAYI



Bölgelerin ülke toplamındaki ceza payı İstanbul'da yüzde 34,03, Ankara'da yüzde 12,87, İzmir'de yüzde 8,60, Bursa'da yüzde 2,29, Adana'da yüzde 12,14, Antalya'da yüzde 5,82, Gaziantep 5,94, Diyarbakır'da yüzde 5,71, Samsun'da yüzde 3,51, Erzurum'da yüzde 1,64, Trabzon'da yüzde 1,99, Sivas'ta yüzde 1,84, Bolu'da ise yüzde 2,57 olarak kaydedildi.



BÖLGELERİN CEZA TUTARI PAYI



Bölgelerin ülke toplamında ceza tutarı payı İstanbul'da yüzde 28,78, Ankara'da yüzde 18,41, İzmir'de yüzde 12,73, Bursa'da yüzde 2,12, Adana'da yüzde 17,24, Antalya'da yüzde 3,30, Gaziantep'te yüzde 4,42, Diyarbakır'da yüzde 0,47, Samsun'da yüzde 4,82, Erzurum'da yüzde 1,16, Trabzon'da yüzde 3,17, Sivas'ta yüzde 1,96, Bolu'da yüzde 1,42 olarak tespit edildi. - ERZURUM