UASTED Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Kundu tesisler bölgesinde, 28 üyenin katılımıyla yapılan toplantıda divan heyeti oluşturuldu. Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya, divan başkanlığına, Prof. Dr. Mustafa Deniz Yılmaz divan başkan yardımcılığına, Prof. Dr. Mustafa Altıntaş ise divan katip üyeliğine atandı.

Yeniden UASTED Başkanlığına seçilen Mehmet Kanpolat, bu dönemde güçlü yönetimle çok daha iyi projelerle Türkiye'yi tanıtmaya çalışacaklarını belirtti.

Türkiye'nin salgın sürecinde güçlü altyapısını tüm dünyaya kanıtladığını ifade eden Kanpolat, dernek olarak daha fazla çalışarak ülkeye döviz girdisi sağlamaya çalışacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız