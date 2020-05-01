UASTED Başkanı Kanpolat: "Sağlık turizminin yeni adresi Türkiye olacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

UASTED Başkanı Kanpolat: "Sağlık turizminin yeni adresi Türkiye olacak"

UASTED Başkanı Kanpolat:
01.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:22

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başarılı mücadelesinin sağlık turizmine ivme kazandırmasını beklediklerini belirterek, "Sağlık turizminin yeni adresi Türkiye olacak" dedi.

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başarılı mücadelesinin sağlık turizmine ivme kazandırmasını beklediklerini belirterek, "Sağlık turizminin yeni adresi Türkiye olacak" dedi.

UASTED Başkanı Mehmet Kanpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın öncesi katıldıkları uluslararası platformlarda hep Türkiye'deki güçlü sağlık altyapısını anlattıklarını söyledi.

Bugün haklı çıkmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Kanpolat, Türkiye'nin kaliteli sağlık yatırımları ve sağlık çalışanlarının uzmanlığı ile tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sağlık turizminin önemli üssü haline gelmesini beklediklerini kaydeden Kanpolat, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını bittikten sonra sağlık turizminde dünyada kalitenin ve güvenin yeni adresi Türkiye olacak. Türkiye, sağlıkta lider olduğunu Kovid-19 sürecinde tüm dünyaya kanıtladı. Dünya devi dediğimiz ülkelerin sağlık altyapısı bir salgında çökerken, Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkeye tıbbi ve koruyucu malzeme desteği gönderdi. Bu süreçte, Türkiye aslında tüm dünyaya güzel bir ders verdi."

İsveç'te durumu kötü olmasına rağmen evine gönderilen Kovid-19 hastası Emrullah Gülüşken'in tedavi için Türkiye'ye getirilmesinin de ülkenin gücünü gösterdiğine değinen Kanpolat, "Türkiye'deki sağlık altyapısının güçlü olması sayesinde hiçbir hasta mağdur olmadı. Gelişmiş birçok ülkede, koridorlara kadar varan aşırı doluluk nedeniyle doktorlar hangi hastanın öleceğine karar verirken, Türkiye'de tek bir hasta bile kaderine terk edilmedi, hiçbir kurumun yoğun bakımı dahi yüzde 100 doluluğa ulaşmadı." şeklinde konuştu.

Bu süreçte, Kovid-19 ile mücadele eden birçok ülkenin Türkiye'den gelecek yardım malzemelerine bel bağladığına değinen Kanpolat, tüm dünyanın bu süreçte Türkiye'nin yaptığı uygulamaları örnek gösterdiğini bildirdi.

Kanpolat, Dünya Sağlık Örgütü'nün referans gösterdiği Türkiye'nin dünya sağlık turizminin merkezi haline gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haber
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haber
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haber
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Haber
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haber
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haber
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Selçuk İnan Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla 1 Mayıs Futbolcu İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: UASTED Başkanı Kanpolat: "Sağlık turizminin yeni adresi Türkiye olacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 13:18:54. #1.14#
title