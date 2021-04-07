UAESEB'in 3'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Başkent'te düzenlendi

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği'nin (UAESEB) 3'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği'nin (UAESEB) 3'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı. Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda katılımcının hazır bulunduğu kongreye, birliğe üye ülkelerin temsilcileri de çevirim içi bağlandı.

Kongrenin açılış konuşmasını Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan yaptı. Kongrenin Türk dünyasının kutlu geleceğine hayırlar getirmesi temennisiyle başlayan Geylan, "1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Türk dili konuşan ülkelerin her alanda birliktelik oluşturma süreci başladı. Önce resmi düzeyde birliktelikler oluşturuldu. Buna göre; Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi, Türk Kültür Teşkilatı, Türksoy, Türk Konseyi önde gelen kuruluşlardandır. Ancak Türk dünyasında birliği sağlamak için sadece resmi ilişkiler yeterli olmamaktadır. Toplumlarımız arasında var olan duygu birliğini güçlendirme anlamında sivil toplum kuruluşlarının da birtakım işbirliklerin zeminini yaratması gerekiyordu. Zira duygu birliği sağlanmadan oluşturulan birliğin anlamı yoktu. Bu düşünceyle yola çıkarak Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Sendikasını kurduk" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Geylan, UAESEB'in bugün Türkiye ile birlikte Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kosova, Romanya, Makedonya, KKTC ve Irak olmak üzere 9 ülkeden eğitim sendikalarının ve öğretmen örgütlerinin oluşturduğu toplamda 2 milyon çalışanı temsil eden sivil toplum kuruluşu haline geldiğini söyledi. UAESEB'in Türk dünyası idealinin vücut bulmuş hali olduğunu bildiren Geylan, "Merhum İsmail Gaspralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' şiarı biz eğitimcilere emanettir. Bu noktada UAESEB, dilde, fikirde, işte birliğin ete, kemiğe büründüğü bir sivil toplum kuruluşudur. Önümüzdeki yıllarda birliğimizin genişleyeceğine ve faaliyetlerimizle kutup yıldızı gibi yol gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak yola devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

UAESEB'e üye kuruluşların yılda en az bir kez bir araya geldiklerine, temsilciler kurulu toplantısı yaptıklarını bildiren Geylan, Türk Eğitim-Sen ve UAESEB'in 2016 yılından beri ortaklaşa bilimsel kongreler düzenlediklerini de hatırlattı. Bu kongrelerde bilimsel işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunduklarını bildiren Geylan, "Türk Dünyası içinde yer alan iletişim ve kaynaşma süreçlerine büyük katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda Türk Eğitim-Sen ve UAESEB olarak; 2016 Yılının UNESCO tarafından Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan edilmesi nedeniyle 1-4 Aralık 2016 tarihlerinde Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi'ni düzenleyerek başlatmış olduğumuz Türk Dünyası'na yönelik uluslararası kongreleri, 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 6-9 Aralık 2018 tarihinde 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7-10 Kasım 2019 2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi ile devam ettirdi. '2020 Bilge Tonyukuk Yılı' anısına 3. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi düzenledi. Bu anlamda eğitim sendikalarımız arasında yapılan bu faaliyetler eğitim ve bilim hayatımıza çok önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

Toplantıya Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ve genel başkan yardımcıları, Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Aygül Mukaşeva, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı Genel Başkan Yardımcısı Mirza Caferzade, Kıbrıs Türk Memur Sen Genel Başkanı Akın Manga, Kuzey Makedonya Ufuk Derneği Başkanı Elvin Hasan, Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Erol Kala, Romanya Türk Tatar Öğretmenler Derneği Başkan Vekili Vildan Bormambet, Irak Türkmen Eğitimciler Öğretmen Örgütü Başkan Vekili Talip Bayraktar ile Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcıları ile delegeler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı