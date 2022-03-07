UAEA Yönetim Kurulu, İran ve Ukrayna gündemiyle toplandı
AA, Aşkın Kıyağan - Güncel
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Toplantının yapılacağı salondan detaylar Ülke temsilcilerinin yerlerine geçişi VİYANA (AA) – Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Başkan Rafael Mariano Grossi'nin katılımıyla, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Ukrayna'daki nükleer...
Toplantının yapılacağı salondan detaylar
Ülke temsilcilerinin yerlerine geçişi
VİYANA (AA) – Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Başkan Rafael Mariano Grossi'nin katılımıyla, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğini ele almak için bir araya geldi.