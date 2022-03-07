UAEA Yönetim Kurulu, İran ve Ukrayna gündemiyle toplandı

Toplantının yapılacağı salondan detaylar

Ülke temsilcilerinin yerlerine geçişi

VİYANA (AA) – Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Başkan Rafael Mariano Grossi'nin katılımıyla, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğini ele almak için bir araya geldi.