UAEA Yönetim Kurulu, İran ve Ukrayna gündemiyle toplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

UAEA Yönetim Kurulu, İran ve Ukrayna gündemiyle toplandı

AA, Aşkın Kıyağan - Güncel
 - Güncelleme:

Toplantının yapılacağı salondan detaylar Ülke temsilcilerinin yerlerine geçişi VİYANA (AA) – Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Başkan Rafael Mariano Grossi'nin katılımıyla, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Ukrayna'daki nükleer...

Toplantının yapılacağı salondan detaylar

Ülke temsilcilerinin yerlerine geçişi

VİYANA (AA) – Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, Başkan Rafael Mariano Grossi'nin katılımıyla, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğini ele almak için bir araya geldi.

UAEA Yönetim Kurulu, İran ve Ukrayna gündemiyle toplandı

UAEA Yönetim Kurulu, İran ve Ukrayna gündemiyle toplandı

UAEA Yönetim Kurulu, İran ve Ukrayna gündemiyle toplandı

AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Avusturya, Ukrayna, İran, Güncel, Haberler

title