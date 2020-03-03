UAEA: İran'ın elindeki uranyum stoku son 3 ayda 3'e katlandı

03.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:11

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın son 3 ayda zenginleştirilmiş uranyum tedarikini 3 katından daha fazla arttırdığını ve şu anda elinde 1 tondan fazla uranyum stoku bulunduğunu bildirdi.



Bu seviye, 2015'te yapılan nükleer anlaşmadaki sınırların aşılması ve ihlali anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle