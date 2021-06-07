UAEA, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine güvence sağlanması için yeterli iş birliği yapmadığını açıkladı
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UAEA, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine güvence sağlanması için yeterli iş birliği yapmadığını açıkladı

UAEA, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine güvence sağlanması için yeterli iş birliği yapmadığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'la yapılan ve 24 Haziran'a kadar uzatılan teknik anlaşmanın beklenen sonuçları vermediğini belirterek, İran'ın güvence denetimine ilişkin yeterli iş birliği yapmamasının "Ajansın, İran'ın nükleer programının...

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'la yapılan ve 24 Haziran'a kadar uzatılan teknik anlaşmanın beklenen sonuçları vermediğini belirterek, İran'ın güvence denetimine ilişkin yeterli iş birliği yapmamasının "Ajansın, İran'ın nükleer programının barışçıl doğasına dair güvence sağlama yeteneğini ciddi şekilde etkilediğini" söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı doğrultusunda Ajansın, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü doğrulama ve gözlem çalışmalarının yer aldığı rapordan bilgiler paylaştı.

Grossi, İran'la 23 Şubat'ta imzalanan ve 21 Mayıs'ta sona eren teknik anlaşmanın 24 Haziran'a kadar uzatıldığını hatırlattı.

İran'da 4 noktada nükleer faaliyet ya da nükleer maddelerin bulunduğuna yönelik değerlendirmelerin olduğunu belirten Grossi, İran'ın söz konusu 4 yere ilişkin gerekli açıklamaları yapmadığını ifade etti.

İran, 4 konuma ilişkin bilgi paylaşımı yapmıyor

Grossi, İran'ın söz konusu 4 yerden 3'ne ilişkin Ajansın sorularını yanıtlamadığını, 4. noktaya yönelik ise ikna edici belgeler olmaksızın yazılı bir açıklama yapıldığını aktardı.

İran'da Ajansa bildirilmeyen 3 noktada antropojenik kökenli çok sayıda uranyum parçacığının bulunduğuna ve bu konumlardan birinde izotopik olarak değiştirilmiş parçacıkların varlığına işaret eden Grossi, bunun, söz konusu 3 yerde nükleer malzeme veya nükleer madde bulaşmış teçhizatın olduğunun açık göstergesi olduğunu söyledi.

İran'ın tutumu kaygı verici

Grossi, İran'ın Ajansın da erişim sağladığı söz konusu 3 konumda nükleer parçacıkların varlığına yönelik gerekli açıklamayı yapmadığına dikkati çekerek, "İran'dan bu yönde bir açıklama gelmediği için bildirilmeyen üç yerde nükleer malzemenin bulunduğundan ve bu nükleer malzemenin mevcut konumlarının Ajans tarafından bilinmemesinden derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Ajans ile İran arasında 24 Mayıs'ta varılan teknik anlaşmanın beklenen sonuçları vermediğini dile getirerek, güvenlik önlemlerine ilişkin konuların açıklığa kavuşturulmasında ilerleme kaydedilmemesinden duyduğu endişeyi dile getiren Grossi, şunları kaydetti:

"İran'ın, Ajansın yönettiği sorulara bilgi, belge ve cevaplar sağlayarak bu sorunları daha fazla geciktirmeden netleştirmesi ve çözmesi gerekliliğini yineliyorum. İran'ın güvenlik denetimine ilişkin beyanlarının doğruluğu ve eksiksizliğiyle ilgili soruları Ajansın açıklığa kavuşturmakta ilerleme kaydedememesi, kurumun, İran'ın nükleer programının barışçıl doğasına dair güvence sağlama yeteneğini ciddi şekilde etkiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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UAEA, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine güvence sağlanması için yeterli iş birliği yapmadığını açıkladı - Haberler
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