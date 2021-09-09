UAEA heyetinden Japonya'ya Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesinde "şeffaflık" çağrısı
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UAEA heyetinden Japonya'ya Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesinde "şeffaflık" çağrısı

UAEA heyetinden Japonya'ya Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesinde 'şeffaflık' çağrısı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif özellikli atık suyun tahliyesi konusunda Japonya'ya "şeffaflık" çağrısı yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif özellikli atık suyun tahliyesi konusunda Japonya'ya "şeffaflık" çağrısı yaptı.

UAEA Nükleer Güvenlik ve Emniyet Departmanı Başkanı Lydie Evrard liderliğindeki heyet, tahliye planını inceleme ve gözlemlemek üzere Japonya'ya geldi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre Japonya Sanayi Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen heyet, görüşmede tahliye planının son durumunu ele aldı.

Evrard, burada yaptığı konuşmada, UAEA heyetinin planın işletilmesine yönelik gözlem görevini "Japonya'ya destek için yıllarca sürecek görevin ilki" şeklinde niteledi.

Tahliye öncesinde, tahliye sırasında ve sonrasında tarafların plana yönelik müzakereleri sürdüreceğini söyleyen Evrard, Japon makamlarına, planın "güvenliği ve şeffaflığı" doğrultusunda enformasyon sağlaması çağrısında bulundu.

UAEA heyetinin bu hafta ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinin Okuma ve Futaba bölgelerinde bulunan Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ni ziyaret edeceği kaydedildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, bölgede 10 yıl önce meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören santraldeki atık suyun Pasifik Okyanusu'na salınacağını nisan ayında açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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