UAEA'dan İran'a nükleer uyarısı: Tahran daha gelişmiş santrifüjler kullanmaya başladı

09.09.2019 15:45

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın daha gelişmiş santrifüjler kullanmaya başladığını ve büyük güçlerle 2015'te imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde yasaklanmış olmasına rağmen uranyum zenginleştirme yolunda ilerlediğini bildirdi.



Anlaşma, İran'ın sadece ilk nesil IR-1 tipi santrifüj kullanarak uranyum zenginleştirmesine imkan tanıyor ve bu santrijüflerin sayısının 5 bini geçmemesi gerekiyor. Araştırma için nispeten gelişmiş santrifüj izni olsa da Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumu biriktirmemesi gerekiyor. Euronews.com'da Görüntüle