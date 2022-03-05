UAEA Başkanı Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ile görüştü

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Viyana'da devam eden görüşmelerde karar aşamasına gelinirken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya geldi.

İran devlet televizyonuna göre, resmi ziyaret kapsamında dün İran'a gelen Grossi, başkent Tahran'da İslami ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İslami, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "Bugün Sayın Grossi ile çözüme kavuşturulmamış konuları gözden geçirdik ve bir sonuca vardık." dedi.

İslami, "UAEA ile İran arasında değiş tokuş edilecek belgelerin en geç hordad ayına kadar (haziran) mübadele edilmesi ve Viyana görüşmelerinin varsayımlarından biri olan 'yeniden uygulama' gününe kadar çözülmesi kararlaştırıldı." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer programıyla ilgili suçlamaların ve dosyaların tamamen kapatılması gerektiğini ifade eden İslami, barışçıl nükleer faaliyetlerin devamına ilişkin herhangi bir engellemede bulunulmamasının İran'ın müzakerelerdeki kırmızı çizgilerinden biri olduğunu söyledi.

İran ile UAEA arasındaki meselelerin siyasileştirilmemesi gerektiğini ifade eden İslami, "Siyasi nüfuz ve lobicilik Ajansın kararlarına etki etmemelidir. İran ve UAEA arasındaki meseleler tamamen profesyonel bir şekilde izlenmeli ve uzmanlık çerçevesinde hareket edilmelidir." diye konuştu.

"Pragmatik bir yaklaşım benimsemeye çalıştık"

UAEA Başkanı Grossi ise İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ile oldukça verimli ve yoğun görüşmelerde bulunduklarını belirterek, "İran ile UAEA arasındaki mevcut sorunları ortadan kaldırmak için pragmatik bir yaklaşım benimsemeye çalıştık ve uzmanlarımız bu yönde bir adım atmaya çalıştı." dedi.

Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere işaret eden Grossi, şöyle devam etti:

"İran ile UAEA arasındaki güvenlik denetimiyle ilgili sorunlar çözülmeden Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (İran ile nükleer anlaşma) yeniden canlandırılacağını düşünmek pek muhtemel değil. Bu nedenle uzmanların gelecekte bir çözüm bulabilmesi için karşılıklı bir anlayışa varmamız önemlidir."

UAEA'nın İran ile ilgili raporlarının üye ülkelere gönderilmeden önce Batılı medya organlarına sızdırıldığına dair bir soru üzerine Grossi, "Bu mesele benim için de bir soru işareti ve cevabı şu olabilir. Maalesef bazı ülkeler gizlilik ilkesine riayet etmiyor ve bu oldukça talihsiz bir durum. Belki bir internet sitesi açarak uygun bir çözüme ulaşırız." şeklinde konuştu.

Grossi, UAEA'nın çalışmalarının herhangi bir ülke tarafından "etkilenemez ve kontrol edilemez" olduğunu sözlerine ekledi.

UAEA Başkanı Grossi'nin, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de görüşeceği öngörülüyor.

İran ile UAEA arasında çözüm bekleyen meseleler

UAEA, Tahran'ın nükleer programının doğrulama ve gözlem faaliyetlerinde sorunlar yaşadığını belirterek, nükleer faaliyetlerle ilgili olduğundan şüphelenilen ve denetime tabi olmayan 4 noktaya da erişim izni istiyor.

UAEA Başkanı Grossi, açıklığa kavuşturulmamış söz konusu meseleleri görüşmek üzere 23 Kasım'da Tahran'da Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelmişti.

?Grossi, görüşmelerin sonucuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde uzlaşı sağlayamadıklarını ve İran'ın nükleer programına yönelik doğrulama ve gözlem faaliyetlerini sürdürmekte ciddi sorunlar yaşandığını ifade etmişti.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Viyana'da devam eden müzakerelerde son aşamaya gelinirken Grossi'nin İran'daki temaslarının müzakereler üzerinde belirleyici bir etkisi olacağı düşünülüyor.