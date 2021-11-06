U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli takımı dünya beşincisi oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde milli güreşçiler 3 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya beşincisi oldu.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, İtalyan Carmen Dio'yu tuşla ve repesajdan gelen Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat'ı 8-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece Türkiye U23 kadınlarda Eda Tekin, Zeynep Yetgil ve Aslı Demir ile 3 madalya kazanırken takım halinde 59 puanla dünya beşincisi oldu.