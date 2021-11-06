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U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli takımı dünya beşincisi oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli takımı dünya beşincisi oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde milli güreşçiler 3 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya beşincisi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde milli güreşçiler 3 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya beşincisi oldu.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, İtalyan Carmen Dio'yu tuşla ve repesajdan gelen Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat'ı 8-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Aslı Demir, İsveçli Antonio Svensson'u ve Arnavut rakibi Drazhı'yi 10-0 sayı tuşuyla ve İtalyan rakibi Elena Esposito'yu 3-2 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Bir diğer milli güreşçi Eda Tekin ise Azerbaycanlı Elnura Mammadova'yı ve Kazak Türk'ü Aynur Ashimova'yı 6-5 yenerek bronz madalya kazandı.

Böylece Türkiye U23 kadınlarda Eda Tekin, Zeynep Yetgil ve Aslı Demir ile 3 madalya kazanırken takım halinde 59 puanla dünya beşincisi oldu.


U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli takımı dünya beşincisi oldu

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli takımı dünya beşincisi oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Aslı Demir, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Aslı Demir, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

 Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

 Son dakika haberleri: Milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda bronz madalya kazandı.

Son dakika haberleri: Milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda bronz madalya kazandı.
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