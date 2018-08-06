U21 İşitme Engelliler Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Finalde

U21 İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden milliler A Grubunda Polanya'yı 6-1 yenerek yarı finale çıktı.

U21 İşitme Engelliler Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Metin, "3 maç oynadık Çekya, Belçika ve Polonya'yı farklı skorla yenerek yarı finale kaldık. B Grubunun ikincisi ile yarı final oynayıp finale kalacağımızı tahmin ediyorum. Gayemiz Türkiye'ye Avrupa şampiyonu olarak dönmek" dedi. Yarı finalin ilk maçı 8 Ağustos'ta Hammarby Stadı'nda oynanacak.

(Metin Altınışık/İHA)