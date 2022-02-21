U19 Milli Takımı, Tacikistan maçı hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA (İHA) - U19 Milli Futbol Takımı 22 Şubat Salı günü Antalya'da Tacikistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antalya'da Tacikistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamlayan U19 Milli Takımı, Tacikistan ile oynadıktan sonra 24 Şubat Perşembe günü Kırgızistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların yarın Tacikistan ile oynayacağı maçın yeri ve saatinde değişikliğe gidildi. Milliler Tacikistan ile Emirhan Hotel 2 nolu sahada saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.

U19 Milli Takım'ın Tacikistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin (Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Kazımcan Karataş (Altay), Çağan Kayra Erciyas (Aytemiz Alanyaspor), Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Ruhan Arda Aksoy (Fenerbahçe A.Ş.), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Taha Veysel Kemendi (Kasımpaşa A.Ş.)

Orta Saha: İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Emirhan Delibaş (Beşiktaş A.Ş.), Cem Dağ (Borussia Mönchengladbach), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Berke Gürbüz (Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.), Metin Emre Karaal (Medipol Başakşehir FK), Süleyman Cebeci (Trabzonspor A.Ş.), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor)

Forvet: Melih Bostan (Fenerbahçe A.Ş.), Koray Dağ (SC Paderborn), Mirhan İnan (VfB Stuttgart)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas önderliğindeki U19 Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde:

22 Şubat 2022

14.00 Türkiye - Tacikistan

24 Şubat 2022

15.30 Türkiye - Kırgızistan - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor