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U19 Ligine 6.Hafta tamamlandı

Kayseri U-19 Liginden heyecan dün oynanan 6.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.

24.11.2019 08:29 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:34
U19 Ligine 6.Hafta tamamlandı

U-19 Liginden heyecan dün oynanan 6.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Namağlup yollarına devam eden Talasgücü Belediyespor ve Şimşekspor ilk iki sırada yer alıyor.


İşte haftanın sonuçları;


Kayseri Yavuspor 2-3 Kayseri Demirspor


Kayseri Atletikspor 4-1 Gençlikspor


Talasgücü Belediyespor 6-0 Erkiletspor


Kayserigücü FK 0-3 Hacılar Erciyesspor (Hükmen)


Kayseri Gençlerbirliği 2-3 Kocasinan Şimşekspor


Anadolu Yıldızları 1-1 Kayseri Yolspor


Talas Anayurtspor 5-4 Esen Makina Belsinspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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