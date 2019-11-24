U19 Ligine 6.Hafta tamamlandı

24.11.2019 08:29 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:34

Kayseri U-19 Liginden heyecan dün oynanan 6.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Namağlup yollarına devam eden Talasgücü Belediyespor ve Kocasinan Şimşekspor ilk iki sırada yer alıyor.



İşte haftanın sonuçları;



Kayseri Yavuspor 2-3 Kayseri Demirspor



Kayseri OSB Atletikspor 4-1 Özvatan Gençlikspor



Talasgücü Belediyespor 6-0 Erkiletspor



Kayserigücü FK 0-3 Hacılar Erciyesspor (Hükmen)



Kayseri Gençlerbirliği 2-3 Kocasinan Şimşekspor



Anadolu Yıldızları 1-1 Kayseri Yolspor



Talas Anayurtspor 5-4 Esen Makina Belsinspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA